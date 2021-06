Ex OM : Combien vaut désormais Bouna Sarr sur le mercato (Bayern) ?

Bouna Sarr songerait à quitter le Bayern Munich.

Du conte de fée, à la dure réalité du quotidien d’un club champion d’Europe, Bouna Sarr est à la frontières des deux mondes, un peu plus de sept mois après son départ de l’Olympique de Marseille, pour le grand Bayern Munich, en Allemagne. Le transfert d’une vie, pour l’ailier reconverti latéral, mais l’expérience est mitigée, pour le Lyonnais de souche.

Il y a sept mois Bouna Sarr quittait l’OM pour le Bayern

C’était en même temps une surprise, que de voir Bouna Sarr traverser le Rhin, au mois d’octobre dernier, dans le but de rejoindre Munich et son club phare. L’opération a été bonne pour l’OM, qui a récupéré de ce transfert, une compensation financière, à huit millions d’euros, hors bonus. Quinze matches, dont neuf titulaire plus tard, combien vaut-il sur mercato ?

Une première saison mitigée qui le pousse à revoir ses options

La question se pose d’autant, que selon Bild, l’intéressé songerait à plier ses valises, cet été. A bientôt 30 ans, sa valorisation est plutôt stable. Elle est estimée proche de 5,5 millions d’euro, pour Transfermarkt et de 7 à 10 million de la part de l’Observatoire du football.

Bouna Sarr est au Bayern Munich jusqu’en 2024

C’est qu’il reste de années, au contrat du joueurs, signé jusqu’en 2024. Il lui rapporte près de 210 000 euros brut mensuels, contre 165 000 environ, de son époque marseillaise, indépendamment dans les deux cas, des bonus associés. C’est la première expérience étrangère pour Bouna Sarr, dans le foot.