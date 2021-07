Ex-OM : Salaire, contrat, ce que Balotelli a signé avec Adana Demirspor

La Turquie, nouveau pays dans la carrière de Mario Balotelli.

Un neuvième club dans la carrière (agitée), de Mario Balotelli. Et le premier en Turquie, pour l’ex-buteur de l’OM et de l’OGC Nice, en France. Le joueur italien vient de signer avec le club Adana Demirspor, un ambitieux promu cette saison en Süper Ligue turque. C’est un rebond sportif et financier pour lui, qui revient de la Serie B italienne.

Un salaire deux fois moindre à celui qu’il gagnait à l’OM

Super Mario s’est engagé sur un contrat de trois ans, qui lui sera payé près de 215 000 euros brut mensuels, sur la longueur du bail. C’est certes moins que le demi-million d’euros qu’il gagnait tous les mois, sous le maillot de l’Olympique de Marseille, mais avec le club de Monza, qu’il a rejoint pour la saison dernière, il avait considérablement réduit son salaire.

Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba

Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

Mario Balotelli à la relance en Süper Ligue turque

C’était pour lui une dernière occasion de relance d’une carrière tumultueuse. Avant ce qui sera peut-être, à 30 ans son dernier gros contrat, négocié pour lui, par son rusé d’agent, Mino Raiola.