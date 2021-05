Ex-PSG : La dernière folie de Jesé vaut 400 000€

Jesé Rodriguez a fait l’acquisition d’un Uurus Venatus.

Jesé Rodriguez aime les Lamborghini et particulièrement le modèle SUV, Urus. A Noël, il offrait une version « standard » couleur blanche, de ce bolide qui vaut quand même près de 250 000 euros, à sa compagne Aurah Ruiz.

Jesé Rodriguez s’offre la « Rolls » des Urus

Dernièrement l’ex attaquant du PSG a acheté, semble-t-il pour lui, une autre forme de l’Urus, dans un registre beaucoup plus musclé. Et plus cher. Tel que l’a en effet repéré la chaîne espagnole Cuatro, le joueur a dévoilé dans une story sur ses réseaux sociaux une Urus Venatus. Soit la version peut-être la plus ultime, du SUV du constructeur anglais, puisque revisité par le préparateur automobile, Mansory.

Le SUV le plus rapide du monde

Cela fait de ce bolide, rien de moins, que le plus rapide du monde sur son segment des SUV. L’Urus Venatus passe d’un moteur de 650 chevaux, à 800. Il abat le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et taquine les 320 km/h, en vitesse de pointe. Ainsi boosté du moteur, mais aussi de la carrosserie extérieure, avec sa calandre allongée qui lui confère une bouille agressive et des pneus gonflés à 24 pouces, cet Urusu Venatus vaut la coquette somme de 400 000 euros.

Parti du PSG pour rejoindre La Palmas en 2e division espagnole

Jesé Rodriguez serait le seul propriétaire de ce modèle particulier, dans toute l’Espagne. Ex-flop du Paris Saint-Germain, il a quitté la capitale à la fin de l’année dernière, pour s’engager plus tard avec le club de Las Palmas, en rognant pour l’occasion sur son précédent avantageux salaire.