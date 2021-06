Exclu : De Thuram à Griezmann, tous les salaires des Bleus à l’Euro

Les 26 Bleus retenus pour l’Euro 2020-21 gagnent combien ? On vous répond…

En leur qualité de champions du monde en titre et d’équipe parmi les principales favorites de cet Euro 2020-2021 de football, les Bleus de France appartiennent à la liste très sélect, des joueurs les mieux payés de la planète. Ils le sont, ou dans les plus hautes sphères, à quasiment tous les postes, sachant que les offensifs sont généralement ceux qui revendiquent les salaires les plus élevés.

Griezmann gagne plus tous les mois que Thuram en un an

Tel que nous l’avons relevé à Sportune, les écarts sont toutefois conséquents, d’un joueur à un autre, dans le collectif de Didier Deschamps. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé gagnent plus, tous les mois, que le novice Marcus Thuram, sur une saison complète (hors bonus), avec le Borussia Mönchengladbach, en Allemagne. Au total, nous estimons à 220,28 millions d’euros brut, la part fixe totale des 26 Bleus réunis. Soit une moyenne de 8,5 millions par an et par joueur, légèrement supérieure aux salaires de Wissam Ben Yedder, à Monaco et de N’Golo Kanté, chez les Blues de Chelsea.

L’#EURO2020, c’est parti ! > L’UEFA distribuera 331 M€ de primes aux 24 nations, contre 371 M€ prévus initialement avant la crise

> 28,5 M€ en récompense si un pays gagne tout. Elle était de 34 millions, dans l’enveloppe de départ pic.twitter.com/fxf2LkU0cM — Sportune (@Sportunefrance) June 11, 2021

Des primes en plus selon le parcours des Bleus dans la compétition

Didier Deschamps, le sélectionneur de cet attelage est en-deçà de cette moyenne et, tel que nous l’avons détaillé, le cinquième sélectionneur le mieux payé de la compétition. Rappelons que les joueurs de l’équipe de France sont payés par leurs clubs respectifs, et aucunement via la Fédération française, qui leur versera toutefois des primes, en fonction de leur parcours dans la compétition ; jusqu’à 400 000 euros chacun, en cas de victoire finale à l’Euro. Il trois ans, après le sacre mondial, les Bleus l’avaient donné à des associations.

Les salaires des 26 joueurs de l’équipe de France à l’Euro 2020-2021