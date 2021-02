FC Barcelone : L’énorme valorisation de Pedri sur le mercato

Pour le CIES, le milieu offensif espagnol Pedri, est valorisé à plus de 100 millions d’euros, sur le mercato.

Plus que le milieu de terrain français du Stade Rennais, Eduardo Camavinga. Et quasiment autant que son compatriote au Barça, Ansu Fati, voici Pedri, milieu offensif de 18 ans, que le Centre international d’étude du sport (CIES) considère comme le deuxième joueur le plus cher du monde sur le marché des transferts, chez les moins de 20 ans.

Pedri est valorisé par les chercheurs suisses de l’Observatoire du football à 101 millions d’euros, de ce que l’on apprend d’un sujet de L’Equipe, sur les U20 les plus prometteurs. C’est autant qu’Ansu Fati, donné à 104 millions d’euros et presque deux fois l’estimation d’Eduardo Camavinga à 57 millions. Une explication à cela : la durée des contrats, plus longue pour le premier, milieu offensif de formation (jusqu’en 2024), que les deux autres, à l’échéance de 2022.

Une valorisation toutefois moindre pour Transfermarkt

Néanmoins ce jugement n’est pas exactement le même sur Transfermarkt ; Pedri y est valorisé à 50 millions d’euros, moins que Camavinga (60 M€) et Ansu Fati (80 M€). L’affaire reste excellente pour le Barça avec Pedro González López de son nom complet, qui l’a recruté en 2019 pour 5 millions d’euros et des bonus pouvant aller jusqu’à un total proche de 20 millions. Le joueur a sinon une clause libératoire à 400 millions d’euros, l’une des plus élevées du vestiaire blaugrana.