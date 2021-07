FC Nantes : Le budget des Canaris est en baisse en 2021-22

Le budget prévisionnel du FC Nantes est de 65 M€, pour l’exercice 2021-22 de Ligue 1.

Finalement, le FC Nantes a validé pleinement, son passage devant la DNCG. Avec la levée des sanctions (encadrement de la masse salariale), ordonnée par le gendarme financier du foot français, au début de ce mois de juillet. Selon L’Equipe, le propriétaire, Waldemar Kita a compensé, sur ses deniers, les manques observés.

Contraintes levées par la DNCG contre le FC Nantes

Le FC Nantes est donc admis en Ligue 1, pour la saison 2021-22 et sans contrainte, mais le club prévoit une baisse de son budget, pour couvrir l’exercice à disputer. Franck Kita, l’avait évoqué, à la tribune, en conférence de presse avant que le club n’aille présenter ses comptes : « On n’a pas budgété grand-chose ». Puis : « le le budget a sensiblement baissé. » Et le directeur général du club d’avancer : « On est passé à 65M€ de budget contre 75M€ la saison dernière ».

Un budget réduit d’une dizaine de millions en 2022

La saison dernière, le FC Nantes avait l’équivalence du huitième plus gros budget de la Ligue 1, à l’égal estimé de l’OGC Nice. Les Canaris ne seront pas les seuls à devoir réduire la voilure, dans ce contexte mondial si singulier, sans aucune certitude sur le retour à plein, du public dans les stades, et avec des droits de l’audiovisuel remis en question, avec l’échec de Mediapro.