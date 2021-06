FC Nantes : Un nouveau sponsor sur le short des Canaris

Le FC Nantes portera un nouveau sponsor sur le short – @FCNantes

Des sponsors s’en vont, mais d’autres arrivent pour prendre le relai. Et équilibrer les comptes ? L’information est secrète, mais au moins le FC Nantes va-t-il remplacer le logo de Maison Pierre, sur son short, par une autre marque. La première a décidé de son retrait au terme de l’exercice 2020-21, achevé ce 30 juin, à l’avenir, le groupe Univers City Immo, prendra la place, sur la cuisse gauche.

Après Maison Pierre, Univers City Immo sur le short des joueurs

Le club nantais l’a annoncé ce mercredi 9 juin. Le montant du partenariat n’est donc pas connu, en revanche, le média Ouest France donne pour durée, les deux prochains exercices, jusqu’en 2023. Univers City Immo sera présent sur les tenues des joueurs, pour toutes les rencontres disputées à domicile, comme celles à l’extérieur. La marque bénéficiera également de visibilité LED au stade de la Beaujoire les soirs de matches, de présence sur les espaces digitaux du club et de prestations d’hospitalités pour ses collaborateurs ou partenaires commerciaux, dans les salons de l’enceinte nantaise.

Le FC Nantes se fait des émotions (aussi) aves ses sponsors

Après la saison nerveusement éprouvante pour tout le monde au club, Waldemar Kita, le président du FC Nantes ne cache pas, via le communiqué d’annonce du partenariat, sa satisfaction d’accueillir ce nouvel acteur. « Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur l’arrivée d’un nouveau partenaire sur nos équipements pour la prochaine saison. C’est une marque de confiance à laquelle nous sommes très sensibles dans le contexte actuel et une nouvelle preuve que le FC Nantes est un atout pour les entreprises qui veulent profiter de sa notoriété pour communiquer. » Ce dernier se félicitait par ailleurs, dernièrement, de l’extension du partenariat noué avec Synergie, le sponsor le plus premium sur le maillot des joueurs.