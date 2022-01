FCGB : Ça coûterait combien de recruter Phil Jones (Manchester United) ?

Phil Jones, de Manchester à Bordeaux cet hiver ?

A deux jours de la cloture du marché des transferts de l’hiver, les choses s’accélèrent naturellement, pour les équipes les plus concernées, soit par la cessions de joueurs, soit par des renforts, quand ce ne sont pas les deux. Comme, justement, aux Girondins de Bordeaux qui, selon L’Equipe, ont un oeil vers l’Angleterre et le défenseur de Manchester United, Phil Jones.

Un international anglais suivi par les Girondins de Bordeaux ?

Seulement ce transfert, précise le média sportif, ne pourra se faire qu’en dépendance des performances des Marines, du côté des ventes. L’international anglais est une piste qui peut-être chère, mais moins sur l’indemnité à payer que le salaire à verser. Car Phil Jones n’a joué qu’un match de championnat, cette saison et il est à un an et demi, de la fin de son contrat. De bonnes raisons pour justifier que sa cote sur ce mercato, soit de 4 millions d’euros, pour Transfermarkt, mais inférieure au million, du côté de l’Observatoire du football.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester United, plus un an en option

Phil Jones est arrivé voilà plus de dix ans, à Manchester United, moyennant une indemnité de plus de 19 millions, payées au club de Blackburn. Plusieurs fois, depuis, il a été renouvelé, la dernière en 2019, jusqu’en juin 2023, avec une option, pour une saison supplémentaire. Son salaire avoisine les 385 000 euros brut mensuels, hors primes ; plus ou moins selon le cours de la livre sterling, sur l’euro. C’est plus que Laurent Koscielny en défense, pour joueur le mieux payé des Girondins de Bordeaux, ce dernier étant appelé à partir, c’est avec l’économie de son salaire, que le FCGB pourrait envisager d’engager, Phil Jones.