Girondins de Bordeaux : Salaire, contrat, ce que la Lazio proposerait à Basic

Tant qu’est indécise la future gouvernance du club, difficile pour les Girondins de Bordeaux de se projeter sur le mercato. Moins toutefois, dans le sens des départs, alors que le club doit faire des économies, que pour ce qui concerne les arrivées. Pour joueur donné partant, il y a le milieu de terrain Toma Basic, qui plaît du côté de la Serie A.

Le Napoli serait intéressé. La Lazio également et à ce propos, sont révélées, par Nicolò Schira, journaliste à la Gazzetta dello Sport, les conditions contractuelles que le club de la Rome accepterait d’offrir au joueur croate de 24 ans. Il est question d’un bail sur quatre saisons, jusqu’en 2025, assorti d’un revenu donné à 1,4 millions d’euros net la saison, moins les variables.

#Lazio are in talks with #Bordeaux for the midfielder Toma #Basic. Offered a contract until 2025 (€1,4M/year). #Girondins ask €10M to sell him. Lazio have offered €6M + bonuses as first bid. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 29, 2021