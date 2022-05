Il gagne 45 000$ en misant 15 secondes avant la remontada du Real Madrid

Il fallait osé placer 1 000 dollars sur la victoire du Real, quand celui-ci était mené 1-0, à une poignée de secondes de la fin.

La Ligue des Champions a toujours été l’une des compétitions les plus spectaculaires dans le monde sportif. Que ce soit la remontada du FC Barcelone face au PSG, ou encore « le miracle d’Istanbul », entre Liverpool et l’AC Milan, la compétition reine de l’UEFA nous a surpris à maintes reprises par le passé. Le match retour entre le Real Madrid et Manchester City vient d’intégrer cette caste de matchs surprenants. Les Madrilènes se sont imposés face aux Anglais en prolongation, alors qu’il leur fallait deux buts pour se qualifier. Un parieur a flairé le bon coup, et a parié sur la Casa Blanca, 15 secondes avant son premier but. Résultat de l’affaire : 45 000 $ en poche.

45 000 $ empochés pour un pari 15 secondes avec la remontada

C’est chez un bookmaker américain que l’événement s’est déroulé. Le parieur a placé 1 000 $ sur une victoire du Real Madrid, alors que les joueurs de Carlo Ancelotti sont menés 1-0, à une minute de la fin du temps de jeu réglementaire. Il s’agit d’un pari fou, mais qui va s’avérer être payant, puisque qu’en l’espace de deux minutes, Rodrygo, bien aidé par Karim Benzema, puis Dani Carvajal, va délivrer les supporters madrilènes, et leur redonner espoir d’une qualification. Pour le parieur, ce doublé va lui permettre d’empocher 45 000 $ de gain. De quoi l’intégrer dans le meilleur et le pire des paris sportifs.

A bettor wagered $1,000 on Real Madrid to win the match in regulation 15 seconds before their first goal in the 90′ minute 🤯 This bet won $45,000 💰 pic.twitter.com/7a7INLUFRo — Caesars Sportsbook (@CaesarsSports) May 4, 2022

Le Real Madrid n’a cessé d’inverser la tendance en LdC

La suite de la rencontre, on l’a connait. « El Nueve », étincelant cette saison, et réel prétendant au Ballon d’or 2022, va propulser les siens en finale de la Ligue des Champions. Depuis le début des phases finales, los Blancos se sont souvent fait peur, mais ont toujours su montrer leur force de caractère. Que ce soit en huitièmes de finale contre le PSG, en quarts contre Chelsea, et maintenant en demi, face à City, la formation de la capitale espagnole a réussi à renverser la vapeur d’une manière ou d’une autre. En finale, elle devra affronter Liverpool, pour un remake de la saison 2017-2018.