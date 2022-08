Le PSG recrute un nouveau (et controversé) bookmaker russe pour sponsor

Les jours défilent, le monde avance et chaque actualité en balaie une autre. Prenez l’invasion russe en Ukraine, débutée le 24 février dernier. Rapidement, nombre de marques et enseignes se sont retirées de la Russie, ou ont cessé toutes collaborations commerciales avec le pays. Dans le foot, tel que nous vous le révélions sur Sportune, le PSG a stoppé au mois de mars dernier son partenariat avec l’opérateur de jeux en ligne, Fonbet.

Ce bookmaker était alors un partenaire régional du club de la capitale, pour la Russie et la Communauté des états indépendants (CEI). Cet autre, avec l’opérateur 1xbet créé en 2007 et officialisé ce début de mois d’août, est du même type, pour l’Afrique et l’Asie, « avant de s’étendre à d’autres régions », dans la continuité du partenariat signé pour les trois prochaines saisons, d’après le communiqué, partagé sur d’autres plateformes étrangères que celle du PSG, en France.

Y’a-t-il sûrement une bonne raison à cela, peut-être car la marque 1xBet n’est pas bookmaker autorisé en France (selon les règles de l’ANJ), et en 2019, suspendu outre manche, parce qu’une enquête du Sunday Times a tout à la fois montré que le bookmaker proposait des marchés sur des compétitions de mineurs, ou qu’il faisait sa promotion sur des plateformes illégales de streaming. A l’époque 1xBet était un commanditaire de Liverpool, Chelsea ou encore du FC Barcelone. « 1xbet est l’un des principaux bookmakers mondiaux, opérant directement et via ses partenaires franchisés, dans plus de 20 pays d’Amérique latine, d’Europe, d’Afrique et d’Asie, qui emploie des milliers de personnes », est ainsi définie la marque dans le communiqué annonçant le rapprochement avec le PSG.

« 1xbet est un acteur ambitieux dans le monde des paris sportifs en ligne et, en collaborant avec le Paris Saint-Germain, espère conforter sa position de leader dans de nombreux pays », explique le directeur des partenariats au PSG, Marc Armstrong. L’accord prévoit « des campagnes marketing mettant en scène l’équipe professionnelle masculine de football ». A voir si Kylian Mbappé, pour ne penser qu’à lui, adhère à cette hypothèse.

So 1Xbet, the super-dubious Russian bookmaker who was kicked out of the UK and can’t operate legally in France, has just signed a partnership deal with @PSG_English? What the hell is going on here? https://t.co/xxQINLPUdV

— Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) August 3, 2022