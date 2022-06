Le PSG s’associe à OneFootball pour son contenu

Le PSG va profiter de la communauté internationale de OneFootball, pour élargir ses compétences sur le digital.

Le PSG est l’une des marques de football les plus fortes de la dernière décennie. Les Franciliens ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’un « accord mondial » a été passé avec OneFootball, plateforme médiatique de football, ayant plus de 100 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Grâce à cette collaboration, tous les contenus exclusifs du club seront accessibles à tous, directement sur le site. Pour Paris, il est question d’étendre sa présence numérique auprès de nouveaux supporters.

Cet accord permet au PSG de continuer son expansion

“Le Paris Saint-Germain est le club de la nouvelle génération, toujours en train d’innover et d’explorer de nouveaux territoires, indique Marc Armstrong, directeur sponsoring du PSG, dans un communiqué. À ce titre, nous sommes particulièrement présents sur toutes les plateformes numériques avec l’objectif d’offrir aux jeunes fans de passionnants contenus originaux. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de OneFootball afin de toucher un public toujours plus nombreux, et offrir ensemble la possibilité à des millions de fans à travers le monde de vivre pleinement leur passion Rouge et Bleu”.

Le club parisien est actionnaire de One Football depuis 2020

Il ne s’agit pas de la première interaction entre les deux entités, puisque depuis décembre 2020, le PSG fait partie des clubs à être actionnaire de la plateforme. Parmi eux, il est possible de citer Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester City ou encore une formation bien connue par les Franciliens, l’OM. Cet accord reflète parfaitement la volonté du Paris Saint-Germain de continuer à se développer à l’international. En 2022, la marque de l’équipe parisienne est celle qui croît le plus dans le football.