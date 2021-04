Les 20 footballeurs qui gagnent le plus cette saison 2020-21

Lionel Messi reste le joueur qui gagne le plus dans le monde du football, mais ses revenus sont en baisse, en 2021.

Chaque année à la hausse, selon les observations de France Football à l’origine de l’étude, le top 20 des footballeurs qui gagnent le plus cette saison 2020-21 est en retrait, au cumul de tous les noms : de 840,25 millions d’euros, il y a un an, à 807 millions d’euros pour cette édition. L’explication est évidemment toute trouvée, dans ce contexte international si singulier.

Les revenus cumulés du top 20 sont en baisse, pas ceux des joueurs du PSG

Néanmoins, la baisse n’est pas vraie pour tout le monde, et notamment les deux joueurs du PSG classés. Lionel Messi garde le leadership. L’estimation de ses revenus a certes diminué de 6 millions d’euros, à 125 millions, en 2020-21, mais l’attaquant du Barça et de l’Albiceleste est une valeur sûre pour les marques, blindée par un contrat record en club. Il touchera 75 millions d’euros de bonus, pour être allé au bout de son contrat, ce 30 juin prochain.

40,5 millions d’euros la moyenne d’un joueur du top 20 de la saison

En moyenne, un joueur du top 20 ci-dessous gagne 40,5 millions d’euros, non loin de l’estimation du Gallois, Gareth Bale. Sachant que ces revenus exprimés sont l’addition des salaires, des primes et des revenus extra-football ; du sponsoring principalement. Au nombre de trois, Français et Allemands sont majoritaires dans cette liste. Le Bayern Munich est aussi avec le Barça, le club le plus représenté.



Les 20 footballeurs qui gagnent le plus cette saison 2020-21

Lionel Messi (FC Barcelone) = 125 M€

Cristiano Ronaldo (Juventus) = 118 M€

Neymar (PSG) = 98 M€

Gareth Bale (Tottenham) = 37 M€

Andrés Iniesta (Vissel Kobe) = 34 M€

Eden Hazard (Real Madrid) = 32 M€

Raheem Sterling (Manchester City) = 32 M€

Kylian Mbappé (PSG) = 32 M€

Robert Lewandowski (Bayern Munich) = 30 M€

Antoine Griezmann (FC Barcelone) = 28 M€

Kevin de Bruyne (Manchester City) = 28 M€

Paul Pogba (Manchester United) = 26 M€

Oscar (Shangai SIPG) = 25 M€

Thomas Muller (Bayern Munich) = 25 M€

Pierre E. Aubameyang (Arsenal) = 24,5 M€

David de Gea (Manchester United) = 24 M€

Manuel Neuer (Bayern Munich) = 24 M€

Toni Kroos (Real Madrid) = 23,5 M€

Gerard Piqué (FC Barcelone) = 21 M€

Mohamed Salah (Liverpool) = 20 M€