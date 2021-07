Les joueurs de l’Italie moins gâtés sur la prime que celle promise aux voisins européens

Les italiens seront récompensés de leurs efforts à l’Euro.

Ils sont champions d’Europe, pour la deuxième fois de leur histoire, les Italiens ont dominé, hier dimanche, l’Angleterre (1-1, 3-2 tab), en finale de l’Euro de football. Ce succès sportif, est aussi financier pour la Fédération italienne (FICG), qui va empocher une bonus de 28,25 millions d’euros de la part de l’UEFA à l’organisation, grâce à sa victoire.

Un bonus de 250 000 euros pour chaque italien vainqueur à l’Euro

Sur ces deniers, une partie va être reversée aux joueurs et au staff de l’équipe championne. La Gazzetta dello Sport l’évoque et parle d’un bonus de 250 000 euros brut chacun. Il était de 200 000 euros garanti, quelque soit le résultat de la finale jouée à Wembley. Et 150 000 euros la demi-finale, ou 80 000 euros, le quart de finale.

Une victoire française, allemande ou belge rapportait plus à leurs auteurs

La FICG est plus avare avec ses joueurs, que ne le promettaient de l’être d’autres fédérations, en France, en Allemagne, ou en Belgique. Si les Bleus avaient gagné, ils auraient reçu 340 000 euros, contre 400 000 aux joueurs de la Mannschaft et 435 000 euros, annoncés pour les Diables Rouges.