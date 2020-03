Lionel Messi et les montres, pour quels modèles en pince la Pulga ?

Lionel Messi n’est fidèle qu’à son sponsor. Inversement à Cristiano Ronaldo qui, tel que nous l’avons déjà détaillé, a quelques bijoux d’exception, à plus du million d’euros pièces et de marques souvent différentes, la Pulga ne porte que des montres signées Jacob & Co. A tout le moins à chaque représentation publique où il se rend. Cela fait un peu plus d’un an, que la maison horlogère et l’attaquant du FC Barcelone ont signé leur rapprochement.

Lionel Messi a des montres créées à son image et son nom

Avant cela, il y a une paire d’années, Lionel Messi a soutenu les montres estampillées Audemars Piguet. Désormais, il porte le plus souvent le modèle Epic X Chrono Messi, qui se décline en plusieurs versions. Elle existe en titane, c’est celle que l’on remarque le plus souvent à son poignet. Elle est aux couleurs de son pays l’Argentine, elle porte le M de son nom, le n°10 de son maillot et son logo sous le verre en saphir à 6h. Egalement produite en or rose ou en or blanc 18 carats. Et dans sa déclinaison la plus premium, avec des baguettes en diamants, sur la lunette.

L’attaquant du Barça en pince pour les montres de son sponsor

Elle se vend près de 25 000 euros pour la version en titane, plus de 40 000 euros celle en or et jusqu’à près de 160 000 euros, celle avec les diamants ; au nombre de 36 par montre, comme les 36 pièces produites de ce modèle. Enfin, Lionel Messi choisi parfois l’Epic SF24 Tourbillon en or 18 carats. SF signifie “Split Flap”, pour désigner le module déroulant comme un rappel à l’affichage des vols, dans les aéroports. C’est une autre pièce produite en série limitée à une centaine de pièces, dont la valeur est estimée supérieure à 150 000 euros. Découvrez les montres de Lionel Messi dans la galerie d’images ci-dessus.