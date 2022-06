Liverpool : La recrue Darwin Nunez et sa fusée à 300 000€

Darwin Nunez roule en Lamborghini Urus.

Recruté cet été par Liverpool pour un montant de 75 millions d’euros (hors bonus), Darwin Nunez connaît un début de carrière plus que fameux. Il grimpe les échelons à une vitesse folle, à l’image de son bolide avec lequel il a posé sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une Lamborghini, dont la valeur peut aller jusqu’à 300 000 euros, selon les options. A voir si l’Uruguayen l’emportera en Angleterre avec lui.

La recrue phare de Liverpool dans une voiture à 300 000 euros

Le modèle du constructeur italien est une Urus EVO. La voiture de Darwin Nunez est un monstre sur roues. Grâce à son moteur V8 et 650 chevaux sous le capot, il ne lui faut que 3,6 secondes pour avaler le 0 à 100 km/h, tandis que sa vitesse maximale atteint les 305 km/h. L’avant-centre lisboète a choisi une couleur jaune classique, avec des touches de noir pour habiller son bolide.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JM automoción (@jmautomocion)

Darwin Nunez n’est pas le seul footballeur à conduire le modèle

Si cette Lamborghini Urus est un modèle onéreux et luxueux, il n’en reste pas moins apprécié par plusieurs joueurs de football. Parmi eux, il est possible de citer le défenseur barcelonais Samuel Umtiti, qui a opté pour un coloris noir uni pour sa voiture, ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, grand amateur de bolides, et qui, à de multiples reprises, a customisé sa Urus de bien des façons.