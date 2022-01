LOSC, OL : Ce buteur colombien que les bookmakers envoient en Ligue 1

Alfredo Morelos est un joueur suivi, il le serait notamment de clubs de la Ligue 1.

C’est un nom parfois évoqué pour la Ligue 1, les précédentes saisons. Quand nos clubs avaient plus de liquidités ou moins de soucis à boucler les budgets, avant l’entrée en crise sanitaire. Ces derniers mois, nul n’a parlé d’une arrivée de l’international colombien Alfredo Morelos. Attaquant star des Rangers, en Ecosse, il est pourtant régulièrement annoncé sur le départ. Et sur ce mercato, les bookmakers anglais voient comme possible, son transfert en France.

Alfredo Morelos, une piste pour l’OL ou le LOSC ?

A la question, « où jouera Alfredo Morelos au 3 février ? », une fois le marché de l’hiver terminé, l’option première est qu’il reste à Glasgow, à la poursuite de son contrat, prolongé en 2019, jusqu’en 2023. Mais s’il doit s’en aller, alors les opérateurs britanniques avancent-ils deux options en Ligue 1 : au LOSC ou à l’Olympique Lyonnais. Les deux équipes sont les favorites pour enregistrer son renfort.

Des prétendants plus nombreux encore pour l’attaquant de 25 ans

Elles ont une cote moyenne à 8 contre un, qu’elles partagent toutefois, avec le club d’Aston Villa, en Premier League. Les Magpies de Newcastle seraient sur le dossier dun joueur de 25 ans, mais ils ne sont pas (encore) cités dans la liste des candidats les plus probables, des bookmakers du Royaume-Uni.