LOSC : Un nouveau sponsor sur le maillot des Dogues

Le logo de Neosat sur l’épaule du maillot des joueurs du LOSC.

Le LOSC a annoncé la signature d’un nouveau partenariat avec Nordnet. C’est un fournisseur d’accès Internet d’origine nordiste, il devient sponsor via sa marque neosat, qui s’affichera sur le maillot des Dogues, à compter du match face au Paris-Saint-Germain, ce samedi. Grâce à ce deal, les supporters lillois bénéficieront, d’offres promotionnelles, à travers plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux. Une entreprise locale, qui s’affiche sur la tunique des joueurs de Christophe Galtier, favorise l’encrage régional, que souhaitent mettre en place les dirigeants du club.

Olivier Létang, président du LOSC, est ravi de cette signature, comme il l’a indiqué via un communiqué officiel : « Au coeur d’un environnement toujours plus international, il est important de conserver un fort ancrage local en s’associant avec des entreprises originaires de notre métropole. Avec Nordnet, nous sommes d’abord liés par nos racines nordistes, mais également par notre ambition dans nos activités respectives. » L’ancien dirigeant parisien, évoque « un environnement toujours plus international », en effet, les Dogues ont signé un partenariat avec le groupe asiatique Hua Ti Hui (HTH), un bookmaker qui produit par ailleurs du contenu sportif.

Le Stade Pierre Mauroy tout proche du siège social de Nordnet

Six kilomètres, c’est la distance qui sépare le siège social de Nordnet, au Stade Pierre Mauroy. Une proximité, qui enchante Francis Piet, PDG de la société française : « Toutes les équipes de Nordnet sont enthousiastes et fières de soutenir le LOSC, cette équipe emblématique et tout près de notre siège social ! Nous comptons sur ce partenariat pour renforcer notre position d’expert en connexions Internet par Satellite. » Une bonne nouvelle, qui vient s’ajouter à la récente prolongation avec New Balance, le « plus important partenariat jamais signé » d’après le LOSC.