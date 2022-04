Luis Suarez, d’or et de saphirs sa nouvelle bague « El Pistolero » façon sport US

Luis Suarez a concentré toute sa carrière en une bague singulière.

Luis Suarez est l’un des tous meilleurs numéro 9 de l’histoire du football. L’Uruguayen a connu du succès partout où il est passé, et notamment à Barcelone, où il a remporté de nombreux trophées. En collaboration avec l’attaquant de 35 ans, MJ Jones, bijoutier de luxe, a confectionné une bague retraçant la carrière impressionnante du buteur. La chevalière est en or 18 carats, se compose de plusieurs pierres précieuses, comme des saphirs.

Une bague remplie de références à la carrière de Luis Suarez

L’imposant bijou dévoile de nombreux détails faisant allusion à l’ancien du Barça. Il est séparé en deux niveaux. Le supérieur est consacré au numéro du joueur (le 9), au drapeau de sa sélection, avec qui il a gagné la Copa America en 2011, ainsi qu’à sa célébration de buts. Son nom et son surnom, El Pistolero, sont gravés aux extrémités. Le palmarès du Sud-Américain a été subtilement intégré au niveau inférieur de la chevalière. De Liga à Ligue des Champions, en passant par la coupe du monde des clubs, rien n’a été laissé de côté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐌𝐉 𝐉𝐎𝐍𝐄𝐒 (@mjjonesofficial)

MJ Jones n’est pas un inconnu des stars du football

Il est intéressant de constater que la bijou est entourée de ses deux Soulier d’Or, remportés en 2014, puis en 2016. « Tous ces petits détails aident à apprécier les accomplissements réalisées durant ma carrière, et c’est pour cette raison que la bague est spectaculaire », indique le canonnier uruguayen. Le bijoutier a partagé des clichés de son œuvre, porté par Luis Suarez en personne, sur ses réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que MJJ confectionne des pièces pour des footballeurs. Par le passé, il avait personnalisé la Rolex de Michy Batshuayi, ou encore élaboré une chaîne en or et diamants, pour la star du Real Madrid, Vinicius Jr.