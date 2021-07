Ligue 2 : Jour J, voilà TOUS les maillots des clubs de la saison 2021-22

Voyons les maillots qui habillent les vingt clubs de la Ligue 2.

Jusqu’au bout du bout, des clubs ont ménagé le suspense. Ce n’est que ce samedi matin, que le VAFC et son équipementier Acerbis ont dévoilé le maillot domicile du club nordiste pour l’exercice 2021-22. La majorité des équipes n’a toutefois pas attendu la dernière ligne droite pour dévoiler au moins une pièce de la collection saisonnière.



C’est le jour de la rentrée pour les équipes de Ligue 2

Dix équipementiers différents habillent les vingt clubs du championnat de France de Ligue 2. Avec le retour du Sporting Club de Bastia dans le monde professionnel et le changement opéré par l’USL Dunkerque, nouveau club associé, Adidas est la marque majoritaire avec cinq clubs partenaires (Ajaccio, Bastia, Dunkerque, Rodez et Pau). Puma (Nîmes, Amiens et Nancy) et Nike (Grenoble, Paris, Sochaux) suivent avec trois clubs.

Vingt maillots produits par dix équipementiers différents

Pour nouveau, il y a la compagnie Craft. La marque suédoise d’abord centrée vers les sports de pleine nature (ski et cyclisme) et les vêtements techniques, étend son activité aux sports collectifs. Le Toulouse Football Club, plus gros budget de la saison 2021-22 et favori à la montée, est le premier club habillé en France. Tous les maillots des vingt clubs de la saison 2021-22 de Ligue 2, sont à voir en images, dans le diaporama ci-dessus.