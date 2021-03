Man United : Une clause Ballon d’or dans le transfert de Bruno Fernandes

Si Bruno Fernandes est primé au Ballon d’or, le Sporting recevra un bonus.

Recruté par Manchester United à l’hiver 2020, Bruno Fernandes réalise des performances de haut niveau en Angleterre. Les Red Devils, ont dû débourser 54 millions d’euros, pour s’attacher les services de l’ancien milieu offensif du Sporting. Bonus compris, le transfert pourrait avoisiner les 80 millions d’euros, dont une prime de 5 millions d’euros selon France Football, si ce dernier remporte le Ballon d’or.

Un réel candidat au Ballon d’or

Si une telle clause est présente, c’est bien que les dirigeants portugais étaient certains du potentiel de Bruno Fernandes. Ils ne sont pas les seuls, les bookmakers placent le Mancunien 4e, dans le classement des favoris au Ballon d’or 2021. Sa victoire finale au trophée individuel, rapporte 11 fois la mise de départ. Cette saison, il a déjà marqué 16 buts, et délivré 11 passes décisives, en 28 matches de Premier League.

Le contrat de Bruno Fernandes à Manchester United

Bruno Fernandes a signé un contrat de cinq ans et demi (+1 en option), à l’échéance du 30 juin 2025. Et un salaire avoisinant les 700 000 euros brut mensuel, soit près de 8,4 M€ l’année, l’un des plus importants de l’effectif de Manchester United, à la juste hauteur du rôle qu’il occupe cette saison, tant il est pour beaucoup dans le retour au premier plan de son club.