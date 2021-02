Man United : Vers une offensive record de Puma pour Rashford ?

Bien sous tous rapports, Marcus Rashford intéresse d’autres équipementiers que son actuel Nike.

Sous contrat avec Nike depuis 2016, l’attaquant de Manchester United, Marcus Rashford attiserait les convoitises de la marque Puma. D’après le Daily Mail, le partenariat passé par l’international anglais avec la Virgule arriverait à échéance et cela aurait pour conséquence, évidente, de doper l’intérêt des équipementiers rivaux. En plus d’être un formidable footballeur, l’homme de 23 ans a un grand coeur, comme il l’a démontré en multipliant les actions de charité.

L’image de Rashford plaît à l’équipementier Allemand

L’image de Marcus Rashford est excellente au Royaume-Unis, il a même été élevé au rang de « membre de l’ordre de l’Empire britannique ». Rien que ça ! Le jeune joueur des Red Devils, s’est engagé personnellement, dans la lutte contre la précarité alimentaire, et la pauvreté infantile. Il a même remporté son combat face au gouvernement britannique, qui souhaitait supprimer les bons alimentaires, destinés aux familles les plus fragiles. Des actions qui plaisent à la marque au félin, qui considèrerait l’Anglais comme l’ambassadeur parfait.

Marcus Rashford pourrait rejoindre Neymar

Parce qu’il veille à ce qu’aucun enfant du Royaume-Uni n’ait faim, jusqu’à faire reculer son gouvernement, Marcus Rashford est à l’honneur du prestigieux Time Magazine, qui voit en lui une personnalité influente pour nôtre futur 👏 pic.twitter.com/V5OHweNxcj — Sportune (@Sportunefrance) February 17, 2021

À l’été 2020, Neymar a décidé de quitter Nike pour rejoindre l’équipementier allemand. Son contrat estimé à plus de 25 millions la saison est le plus important dans le sponsoring d’athlète, proche de ceux de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. S’adjuger le services de Marcus Rashford n’est probablement donné, mais en plus devenu un symbole en son pays, il est aussi l’un des joueurs les plus prometteurs de la planète football. Celui qui a récemment été à l’honneur de la une du prestigieux Time, a Jay-Z et sa société Roc Nation, pour représentant sportif et d’image.