MHSC : L’agence des Griezmann met la main sur un espoir de Montpellier

Joueur chez les jeunes du MHSC, Axel Gueguin sera à l’avenir accompagné, de l’agence de la famille Griezmann.

Un nouveau talent rejoint la famille Griezmann. Plus exactement, Maud, qui gère l’entreprise familiale, avec son frère champion du monde, pour ambassadeur et référence. By & For est le nom de l’agence de représentation de footballeurs. Des jeunes en devenir. Comme, Axel Gueguin, sous licence avec le Montpellier HSC.

Une onzième recrue pour l’agence By & For

Il est le onzième et dernier à rejoindre le collectif articulé autour d’Antoine Griezmann. Attaquant de 16 ans, né en mars 2021, il évolue dans la classe d’âgé supérieure, avec les U19 nationaux, du club de la Paillade. Axel Gueguin croisera chez By & For, d’autres promesses du ballon géographiquement proches, que sont notamment Hatim Chaib, du Nîmes Olympique et Donovan Basset, de Béziers. Et non loin, le Monégasque Jules Bery, ou le milieu offensif de l’OM, Rayan Hassad.

Je rejoins l’agence @byandfor, merci pour la confiance ! 💪 https://t.co/wav103tNgn — Axel Gueguin (@AxelGueguin_) November 17, 2021

Maud Griezmann conseil de son frère Antoine et de plus jeunes joueurs

By & For est une agence d’image, qui s’occupe de valoriser celle des joueurs qu’elle quit, via des conseils juridiques, de la production de contenus sur les réseaux sociaux, de la stratégie de marque et de marketing, et de l’accompagnement spécifique aux besoins des athlètes professionnels.