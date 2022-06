OGC Nice : Ça coûterait combien de recruter Kepa Arrizabalaga (Chelsea) ?

Le gardien le plus cher de l’histoire du football vers l’OGC Nice ?

Si 2021-2022 avait bien commencé pour l’OGC Nice, la saison s’est terminée d’une manière assez décevante. Non qualifiés en Ligue des Champions, ni même en Ligue Europa, alors qu’ils ont longtemps occupé la deuxième position de Ligue 1, les Aiglons ont également perdu leur gardien titulaire, Walter Benitez, sans aucune contrepartie financière (il s’est engagé libre avec le PSV). Nice va donc devoir trouver un remplaçant et pourrait se pencher sur Kepa Arrizabalaga, d’après les informations de Foot Mercato. Gardien le plus cher au monde et deuxième joueur le plus onéreux de l’histoire de Chelsea (80 M€ contre 113 M€ pour Lukaku), le portier espagnol ne parvient pas à déloger Edouard Mendy du poste de titulaire. Il faut dire que les performances de l’ancien de l’Atletico Bilbao ne sont pas flamboyantes.

L’OGC Nice lorgne sur le gardien remplaçant de Chelsea

L’aventure de Kepa Arrizabalaga chez les Blues avait pourtant plutôt bien commencé. D’août 2018 à mai 2020, le numéro 1 était titulaire indiscutable, malgré des performances en dents de scie. Cependant, dès l’arrivée de Mendy au mercato estival 2020, il n’a plus jamais été le premier choix de ses entraîneurs. Estimé à 60 M€ durant sa deuxième saison au club, l’international espagnol a vu sa valeur se diviser par 6 en l’espace de deux exercices. Transfermarkt l’évalue aujourd’hui à 10 M€. C’est légèrement moins que l’Observatoire du football (CIES), qui le valorise entre 10 et 15 M€, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2025.

Un prêt de Kepa Arrizabalaga à l’OGCN pour se relancer

Foot Mercato indique que les Aiglons seraient intéressés par un prêt du portier espagnol. Si sur le papier, l’option niçoise peut être intéressante, le salaire massif du joueur de 27 ans (environ 9M€ brut annuels selon le cours monétaire actuel) va poser un problème pour les finances du club français, puisque le salaire moyen de son effectif est quasiment six fois moindre. L’opération deviendrait possible si Chelsea prenait en charge une partie non négligeable, des émoluments du gardien. A quelques mois de la Coupe du Monde, et une place non assurée au sein de la Roja, il pourrait voir d’un bon œil l’intérêt de la formation azuréenne.