OGCN : Combien ça coûterait de recruter Rayan Cherki (OL) ?

Après avoir débauché Amine Gouiri de son club formateur, l’OGC Nice envisagerait d’en faire de même avec Rayan Cherki.

Cette saison, l’OGCN est très loin des standards proposés lors de l’exercice 2020-2021 et de sa décevante 9e place. Le club n’a plus quitté le top 4 depuis la fin de la 8e journée. Cela n’empêche pas l’équipe niçoise de flairer les bons coups pour le prochain marché des transferts. Comme l’annonce Sébastien Denis, rédacteur en chef de Foot Mercato, Nice aurait fait part de son intérêt de recruter Rayan Cherki, le milieu offensif de l’OL. Cela corrobore avec les informations avancées par L’Equipe en janvier dernier. Actuellement out pour les prochains mois, le Français pourrait quitter son club formateur cet été.

L’OGCN, intéressé par la pépite de l’OL

Du haut de ses 18 ans, Rayan Cherki a déjà une sacrée expérience dans le football professionnel pour son âge. Avec plus de 60 rencontres disputées avec les Gones, le milieu a laissé entrevoir un gros potentiel. Malgré cela, l’international espoir peine à obtenir les premiers rôles dans la formation dirigée par Peter Bosz. Ce statut pourrait le pousser à partir, lui qui est estimé entre 15 et 20 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES). Même son de cloche du côté de Transfermarkt, qui l’évalue à 20 millions d’euros.

Info : malgré sa grave blessure, Rayan Cherki est une piste très sérieuse pour Nice pour l’été prochain. Le Gym veut faire un nouveau coup à la Gouiri. L’OL va entamer son opération prolongation pour le crack lyonnais, en fin de contrat en juin 2023.https://t.co/zmN6YE06qq — Sébastien Denis (@sebnonda) February 17, 2022

Le contrat de Rayan Cherki prend fin en 2023

Il ne reste qu’un an et demi de contrat au joueur avec le club rhodanien. Émargeant à environ 600 000 euros brut annuels, le milieu offensif est un des éléments les moins coûteux du vestiaire de l’OL. Dans des propos rapportés à L’Equipe, Jean Michel Aulas a affirmé son désir de prolonger le numéro 18 des Gones. L’OGCN espère jouer un sale tour à Lyon, en lui chipant une de ses pépites, comme ce fut le cas par le passé, avec un certain…Amine Gouiri, actuel meilleur buteur des Aiglons.