OL – Barça : Record mondial pour l’audience de la finale de la Ligue des champions 2022

Jamais une finale de la Ligue des championnes féminines n’avait été aussi suivie que celle qui a vu l’OL dominer le Barça.

Samedi dernier, l’OL affrontait le FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions féminine. Si les Lyonnaises sont parvenues à remporter un huitième titre européen, en s’imposant 3-1 face aux Espagnoles, elles ont également battu des records d’audience. Au total, ce sont 3,6 millions de personnes qui étaient en face de leur écran pour pouvoir assister au triomphe de Wendy Renard et de ses coéquipières, d’après Sportcal.

Record mondial d’audience pour cette finale OL – Barça

Il y avait du choix pour regarder cette rencontre d’élite. En plus de la plateforme DAZN, qui a les droits exclusifs sur la compétition depuis cette saison, et ce, jusqu’à 2024-2025, ainsi que sa chaîne digitale associée, la rencontre entre les deux mastodontes du football féminin était également diffusée sur 11 chaînes gratuites à travers l’Europe, dont le groupe TF1 (via TMC). Ces 3,6 millions d’audience représentent une augmentation de 56% par rapport à l’ultime match de la compétition de l’édition précédente.

Cette finale de la Ligue des Champions 2022 bat celle de 2020

En 2020 déjà, les Lyonnaises avaient participé à écrire l’histoire. Gagnantes également sur le score de 3-1 face à Wolfsbourg, en finale de la Ligue des Champions, elles avaient permis à l’audience d’atteindre des nouveaux sommets, à 1,7 million de téléspectateurs. A l’image des affluences de l’équipe féminine du PSG, le football commence à prendre de plus en plus d’ampleur chez les femmes, ce qui permettra de continuer de tirer la pratique, ainsi que la démocratisation du sport vers le haut.