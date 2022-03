OL : Ça coûterait combien de recruter Issa Diop (West Ham) ?

Issa Diop va-t-il revenir en Ligue 1 ? – @WestHam‏

En juin 2018, Issa Diop quitte son club formateur, le TFC, pour rejoindre la Premier League. Une hausse de niveau, et d’intensité que le grand défenseur central (1,94m) a bien su gérer à West Ham, qui l’a recruté pour une indemnité de 25 millions d’euros. Cependant, depuis l’arrivée sur le banc de David Moyes, durant la saison 2019-2020, il a perdu sa place de titulaire chez les Hammers. Une situation qui pourrait le pousser à changer d’air cet été. D’après les informations de L’Equipe, l’OL aimerait bien recruter le joueur de 25 ans, afin de l’associer à Castello Lukeba, dès la saison prochaine.

La valeur marchande d’Issa Diop a dégringolé à West Ham

Sous les ordres de Manuel Pellegrini, le Français était devenu titulaire indiscutable dans la charnière centrale des Hammers. Juste avant le licenciement de l’ancien coach de Manchester City, la cote du défenseur central était à son sommet, à 35 M€, selon Transfermarkt. Plus de deux ans plus tard, elle a quasiment été divisée par trois (12 M€). Une valorisation partagée par l’Observatoire du football (CIES), qui l’estime entre 10 et 15 millions d’euros. Si cette baisse radicale sur le marché des transferts vient de son manque de temps de jeu, elle est également due à son contrat, qui ne va pas tarder à expirer.

La cible de l’OL arrive bientôt en fin de contrat

Le bail d’Issa Diop court jusqu’en juin 2023. En Angleterre, il émarge à environ 340 000 euros brut mensuels, ce qui correspond à un salaire de cadre, dans le collectif lyonnais. Un possible retour en Ligue 1, quatre ans après l’avoir quitté, pourrait intéresser le numéro 23 de West Ham. Ces deux dernières saisons, il n’a pris part qu’à 29 matchs en championnat. Cela n’empêche pas la formation anglaise de réaliser une saison correcte, avec une possible place en Europe à la clé, si elle termine bien l’exercice. Une compétition européenne qui pourrait être également assurée, en cas de victoire finale en Ligue Europa. Pour cela, il faudra se débarrasser de…l’Olympique Lyonnais, en quarts de finale.