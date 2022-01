OL : Quels sont les sponsors des Gones et que rapportent-ils ?

Le sponsoring un secteur où l’Olympique Lyonnais performe plus que jamais.

La force de l’Olympique Lyonnais en tant qu’institution et marque est de savoir diversifier le business, et le chiffre d’affaire, ventilé entre les équipes professionnelles homme et femme du football, les revenus du Groupama Stadium, pour la partie « event » extra-sportive ou plus largement le nouveau pole OL Valley, de plus en plus vaste et ambitieux. Cela se voit moins quand tout fonctionne, qu’en période de vaches maigres, sportives ou financières.

Le secteur du sponsoring rapporte plus que jamais à l’OL

L’OL est solide sur ses fondations et ça se voit sur les lignes comptables. Quand, en 2020, la crise emporte toutes nos certitudes et habitudes, Lyon souffre aux entournures, mais résiste et réussit même le tour de force d’augmenter ses revenus tirés du sponsoring. Une performance équivoque sur la solidité du projet. C’est en tout cas ce que la gouvernance du club en dit, de façon officielle, au dernier rapport financier publié, pour la saison 2021 dernière : « L’activité partenariats affiche un record historique de revenus (…) montrant la résilience de l’attractivité de la marque et le développement commercial, malgré la crise de la Covid-19 ».

Des revenus quasiment doublé en une décennie

En 2020-21, le sponsoring a rapporté 33,9 millions d’euros, 25% de plus sur un an et, selon nos observations, près de 45% en plus, que dix ans auparavant. Sur cette période des sponsors sont restés, d’autres ont évolué. L’équipementier Adidas est fidèle depuis 2010 et le sera encore, au moins jusqu’en 2025. Quant à Emirates, la compagnie a pris la suite, à l’avant des maillots, du constructeur automobile Hyundai. L’ancien sponsor maillot du PSG s’est engagé cinq ans avec l’OL, pour un montant estimé plus ou moins proche de 15 millions d’euros par an.

Près de 40 sponsors et d’amusantes disparités entre les équipes

Lyon a quatre grandes lignes de hiérarchisation des sponsors – partenaires premium, majeurs, officiels et fournisseurs officiels – ainsi que des partenaires plus locaux. Ceux que nous rapportons ci-dessous, sont toutes les marques associées à l’équipe masculine. L’OL a compte plus largement, avec les filles et son académie. En gros, les Gones ont une petite quarantaine de sponsors, dont une très grosse moitié pour le collectif de Peter Bosz. A noter d’amusantes rivalités, à l’exemple de la banque officielle du club : la Caisse d’Epargne pour les hommes et le Crédit Agricole, chez les femmes!

Les sponsors de l’Olympique Lyonnais saison 2021-2022

Partenaires premium

Adidas, Emirates

Partenaires majeurs

MG Motor, OOGarden, Teddy Smith, Groupama, Alila

Partenaires officiels

Orange, Boulanger, Veolia, Parions Sport

Fournisseurs officiels

McDonald, Pernod Ricard, Caisse d’Epargne Rhône Alpes, Descours & Cabaud, EA Sports, Intermarché, Coca-Cola, M. Chapoutier, Sebastien Le Guillou (SLG)

Partenaire régional

Atlantic

Radio officielle

Radio Scoop

Horloger joaillier officiel

Maier

L’évolution des recettes du sponsoring à l’Olympique Lyonnais