OL x EA Sports x adidas dévoilent maillot 4th pour FIFA 21 [OFFICIEL]

L’Olympique Lyonnais et adidas ont dévoile un maillot fourth pour le monde FUT 21, sur FIFA 21.

Les votes, débutés au mois de février dernier, se sont terminés. Et le verdict est tombé. Invités à choisir entre quatre différents modèles de maillot, les supporters de l’OL ont tranché, ils ont choisi le plus foncé (et a priori le plus sobre) de la liste, tel que l’indique ce mercredi, le club.

Les Gones ont voté pour leur 4e maillot de la saison

Ce maillot est un fourth, comprendre un quatrième jeu dans la saison 2020-21, mais il n’est pas, comme les autres, produit pour le terrain et les joueurs de Rudi Garcia. Cette pièce est une exclue à trois marques fortes que sont l’OL, son équipementier adidas et l’éditeur canadien EA Sports, pour son jeu FIFA 21.

🆕👕🎮

Pour célébrer l’histoire d’amour entre l’OL et le Brésil, nous lançons, en collaboration avec @adidasfootball & @EASPORTSFIFA notre 4ème maillot digital « RIO » sur FIFA 21. 👉 Disponible à 19h dans #FUT21 (via le défi création d’équipe) pic.twitter.com/GimAI22XYT — Olympique Lyonnais (@OL) April 28, 2021

Une tunique adidas produite pour l’OL dans le jeu FIFA 21

C’est à cette fin qu’il existe, pour habiller les équipes du mode FUT 21, du jeu de foot sur console, le plus populaire. Cette tunique, ainsi que l’explique le club, est un hommage au Brésil et ses joueurs qui ont, pour certains, largement contribué aux succès du club. Rendez-vous à partir de 19h, ce mercredi, pour ceux qui voudraient « s’offrir », cette pièce.