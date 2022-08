OM: Alexis Sanchez quitte l’Inter Milan avec une fortune en poche

Alexis Sanchez a rompu son contrat avec l’Inter. En attendant de le voir débarquer à Marseille ?

Alexis Sanchez est très proche de s’engager à l’OM. En effet, depuis ce lundi, l’attaquant de 33 ans est officiellement sans club, puisqu’il a résilié son contrat avec l’Inter Milan. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente pour libérer le Chilien, de sa dernière année en Italie. Un accord qui, selon le Corriere Dello Sport, s’avère très juteux pour l’ancien joueur de Barcelone, qui va recevoir un gros chèque avant, selon toute vraisemblance, de rejoindre Marseille.

Espéré à l’OM, Alexis Sanchez quitte l’Inter avec 10 M€ en poche

Ces derniers jours, la presse transalpine évoquait une résiliation à l’amiable du contrat d’Alexis Sanchez, avec une indemnité estimée entre 7 et 8 millions d’euros. Mais le quotidien sportif italien révèle que l’avant-centre a touché 10 millions d’euros bruts pour la résiliation de son bail, qui courait jusqu’en juin 2023. Cette somme élevée, que doit verser l’Inter à son désormais ex-joueur, est l’addition des mensualités non versées par le club nerrazurro lors des précédentes saisons et qui avaient été reportées, sur la saison 2022-2023. Compris dans les 10 M€, l’attaquant perçoit également 30% de sa dernière année de contrat comme prime de départ.

Il touche un pactole avant de baisser son salaire à l’OM

À l’Inter, où il est arrivé en prêt à l’été 2019, l’international chilien (146 sélections, 48 buts), était le deuxième plus gros salaire du vestiaire avec 7 millions d’euros net par an. S’il s’engage avec Marseille, l’ancien ailier d’Arsenal devra consentir des efforts financiers en baissant son salaire autour des 3 millions d’euros annuels. Maintenant que l’attaquant est libre, c’est un obstacle en moins pour sa venue à l’OM, qui ne devra pas racheter la dernière année de contrat du Chilien. Reste désormais à s’entendre sur le salaire mais Sanchez, qui souhaite rejoindre Marseille et jouer la Ligue des Champions, fera un effort pour rallier la Canebière.