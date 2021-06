OM : Ça coûte combien de recruter Samuel Umtiti (Barça) ?

Direction Marseille, pour Samuel Umtiti ?

Son nom a déjà, et plusieurs fois d’ailleurs, a déjà circulé du côté de l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Mais peut-être qu’en définitive, c’est ailleurs en France, que Samuel Umtiti va revenir, si toutefois les informations venues de Catalogne disent vraies. Le journal Sport parle d‘un intérêt de Pablo Longoria et de l’OM, pour le défenseur du FC Barcelone.

L’OM s’intéresserait au profil de Samuel Umtiti

Précisons quand même que le club phocéen est associé à un grand nombre de joueurs blaugrana, sans que l’on ne sache lesquels sont vraiment susceptibles de venir. Si seulement, il en est. Mais en ce qui concerne Samuel Umtiti, il est ici intéressant de voir où il se situe sur le mercato, après plusieurs saisons galères, depuis le bonheur de son sacre de champion du monde. Pour lui, le Barça a payé 25 millions d’euros, hors bonus, l’indemnité de son transfert, en 2016. Deux ans plus tard, il était prolongé et la France s’offrait le titre suprême. A ce moment là, Umtiti est au sommet, valorisé à plus ou 50 millions d’euros, par toutes les études du genre.

Une valeur marchande qui s’effondre depuis trois ans

Trois ans encore plus tard, l’histoire a radicalement changé. De blessures en retours hésitants, le défenseur central vit des heures plus compliquées. Il ne joue plus qu’une quinzaine de matches par saison (contre plus du double les premières années) et voit son contrat avancer dans le temps. Moyennant quoi, il ne vaut plus « que » 8 millions d’euros pour Transfermarkt et de 7 à 10 millions, pour l’Observatoire du football. Le Barça a, pour sa part, largement amorti son transfert tout ce temps.

Peut-être moins compliqué avec le Barça qu’avec le joueur lui même

Umtiti a sinon une clause libératoire à 500 millions d’euros, dans son contrat. Lequel a été prolongé, en 2018 pour cinq ans, jusqu’à la fin juin 2023. Le hic pour l’OM, est qu’il lui rapporte près de 8 millions d’euros brut la saison, et qu’il faudrait que le joueur accepte de le réduire pour rejoindre le projet marseillais, quand inversement le club phocéen devrait avoir à compenser, dans la durée du bail à offrir. Umtiti, au Vélodrome, c’est peut-être moins une question compliquée avec le Barça, qu’avec le joueur lui même.