OM : Ça coûte combien de recruter Stephy Mavididi (MHSC) ?

L’OM suit le profil de l’attaquant de Montpellier, Stephy Mavididi.

Des renforts sur un peu toutes les lignes, l’OM va devoir en trouver pour aligner un collectif ambitieux, sur le terrain, la saison prochaine. Le club phocéen va devoir faire face à plusieurs départs et des incertitudes plane sur la continuité de certains. Dans ces conditions, la cellule de recrutement s’activent et des noms circulent, certains plus marginaux que d’autres.

Le nom de Mavididi sur les tablettes de l’OM

Selon le journal L’Equipe, il est question parmi les profils à l’étude, de celui de Stephy Mavididi, au Montpellier HSC. L’attaquant anglais de bientôt 23 ans, achève sa première saison française, sur un total jusqu’ici de 33 matches, pour neuf buts inscrits. Montpellier a payé 6,3 millions d’euros l’indemnité de son transfert, hors bonus, pour le recruter. Il en vaudrait plus désormais, pour Transfermarkt qui l’estime à 7 millions et l’Observatoire du football, de 10 à 15 millions d’euros.

Un contrat jusqu’en 2024 avec le MHSC

Stephy Mavididi est la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club de la Paillade, derrière Savanier, à 9 M€. Mavididi s’est engagé sur un bail de quatre ans, à l’horizon de la fin du mois de juin 2024. Il lui est payé 780 000 euros brut l’exercice complet, sans les bonus. C’est plus que la moyenne des joueurs du collectif montpelliérain, cette saison 2020-21. Pour le convaincre de rejoindre le plus riche vestiaire marseillais, il faudra augmenter le joueur dans le temps et financièrement.