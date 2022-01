OM : Ce que rapporte la billetterie au Vélodrome et l’évolution des recettes

L’Orange Vélodrome, un formidable outil de business et de promotion pour l’Olympique de Marseille, avec son public incandescent et fidèle.

Le stade le plus remplit de la France du football, qu’est le Vélodrome de l’OM, est-il conséquemment celui qui rapporte le plus sur une saison ? Dit ainsi, cela tiendrait de la logique. Mais ça n’est pas exactement le cas, car la monétisation d’un stade dépend tout à la fois de la tarification proposée, qui elle même dépend du niveau des compétitions et des matchs. Comprendre qu’une Ligue des champions est plus vendeuse, qu’une rencontre de coupe nationale.

L’OM n’est pas le club qui génère le plus de recettes au stade en Ligue 1

Cela dépend aussi des prestations proposées, sur le domaine des hospitalités, en loges ou dans les carrés les plus VIP du stade. A l’Olympique de Marseille, la billetterie est de surcroît instable ces dernières saisons et les explications sont multiples ; évidemment liées aux résultats sportifs du club en premier, mais également à la rénovation de l’écrin phocéen avant l’Euro 2016 et pour la saison 2019-20 – la dernière dont on connait officiellement les chiffres -, le début de la pandémie mondiale et les premiers effets sur l’arrêt prématuré de la saison. Des causes qui vont se poursuivre aux prochains bilans comptables, avec les nombreux huis clos ou matchs sous jauge.

Près de 19 M€ en moyenne que rapporte la billetterie sur 10 ans

En 10 ans, selon nos observations, l’Olympique de Marseille a gagné 186,676 millions d’euros, soit près de 19 millions d’euros en moyenne, par exercice Comme équivalence à la saison 2018-19. Celle en cours partait sur de meilleures bases, mais les dernières restrictions gouvernementales vont mettre à mal cette dynamique. En moyenne, les recettes de la billetterie pèsent près de 15% environ, du total des revenus produits sur l’ensemble d’une saison, hors opérations sur le marché des transferts.

Le public le plus fournit de France, mais pas le stade le plus rempli

Cet exercice 2021-2022, tel que nous le suivons journée après journée à la rédac de Sportune, l’OM a réuni 50 380 supporters en moyenne à chaque match disputé à l’Orange Vélodrome. C’est le public le plus fournit de la France du football, mais pas le stade le plus remplit ; il l’est aux trois quarts environ, quand d’autres (PSG, RCSA, Clermont), flirtent avec les 100%.

L’évolution des recettes de la billetterie à l’Orange Vélodrome de l’OM