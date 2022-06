OM : Combien ça coûte de recruter Clément Lenglet (FC Barcelone) ?

Clément Lenglet va-t-il rendre les clés du Barça en signant à l’OM ?

Sur le papier, l’option est séduisante et elle semble possible, à plusieurs égards. Selon le média espagnol Sport, L’OM s’intéresse au défenseur international français du FC Barcelone, Clément Lenglet. Avec, pour arguments multiples, la saison dernière très compliquée du joueur, en Catalogne, la Ligue des champions que disputera aussi l’Olympique de Marseille, comme le Barça. Et l’affection mutuelle que se portent Jorge Sampaoli et le joueur, depuis leur passage à Séville.

Clément Lenglet à l’OM pour retrouver Sampaoli

Reste que la réalité du marché est plus capricieuse. Sport évoque l’option d’un prêt, il est vrai la seule alternative possible, à la finalisation du dossier. Car bien que sa cote baisse, depuis les presque 40 millions investis pour lui, par le club Blaugrana, en 2018, elle n’en reste pas moins estimée proche de la trentaine de millions d’euros, par l’Observatoire du football. Et la moitié du côté de Transfermarkt.

Un contrat long et un salaire au FC Barcelone élevé pour Marseille

C’est déjà beaucoup demander à un OM, présentement sous contrainte de la DNCG, qui n’a pas encore validé le passage du board phocéen. C’est d’autant plus conséquent qu’il y a le salaire du défenseur axial de 27 ans. Prolongé en 2020, jusqu’en 2026, Clément Lenglet approche depuis le demi-million d’euros brut mensuels. A l’occasion de la prolongation de son contrat, la clause libératoire du natif de Beauvais a augmenté à 400 millions d’euros. Pour que les trois parties, l’OM, le Barça et Clément Lenglet se rapprochent, il faudra que chacun y mettent du sien. Comprendre que l’opération est compliquée, pas peut-être pas impossible à concrétiser.