OM : Combien ça coûterait de recruter Henrikh Mkhitaryan (Roma) ?

Après l’Arménie, l’Ukraine, l’Allemagne et désormais l’Italie, la France pour Henrikh Mkhitaryan ?

L’OM est aux avant-postes cette saison en Ligue 1. Le club se bat pour finir à la deuxième place du championnat. Une qualification directe en Champions League donnerait aux Phocéens plus d’attractivité sur le marché des transferts. Parmi les joueurs suivis par l’équipe olympienne, il y aurait le milieu offensif de l’AS Roma, Henrikh Mkhitaryan. Il s’agit d’une rumeur, du compte Arménie Football sur les réseaux sociaux, dont on peut vérifier l’épaisseur ou la véracité.

La valeur de la cible de l’OM a dégringolé ces dernières années

Après un an de prêt à l’AS Roma, Henrikh Mkhitaryan est recruté libre par la Louve, en septembre 2020. Il a passé quasiment 3 ans en Premier League, à Manchester United, puis à Arsenal, avant de découvrir la Serie A. Au total, ce sont plus de 110 millions d’euros (dont 42 M€ juste pour les Red Devils en 2016) qui ont été dépensés, pour s’offrir les services de l’Arménien. En ce début d’année, le milieu de 33 ans est estimé entre 4 et 7 millions d’euros par l’Observatoire du football (CIES). Il s’agit d’une fourchette légèrement inférieure aux 10 millions d’euros de Transfermarkt.

Plusieurs clubs intéressés par Henrikh Mkhitaryan 🇦🇲 ! Henrikh Mkhitaryan 🇦🇲 pourrait poursuivre sa carrière en MLS 🇺🇲.

L’AC Milan 🇮🇹 et l’Olympique de Marseille 🇫🇷 vont se battre pour le signé ! Le joueur a mis fin aux négociations de prolongation avec la Roma 🇮🇹. pic.twitter.com/UWzQU3GTCv — Arménie Football (@ArmenieFootball) March 7, 2022

Le contrat d’Henrikh Mkhitaryan touche à sa fin du côté de la Roma

Son contrat arrive à échéance cet été, lui qui gagne aux alentours de 380 000 euros brut mensuels. Des émoluments qui le placeraient au top des salaires de l’effectif de l’OM. Pour le convaincre de venir, les dirigeants marseillais devront prendre contact avec son agent, Mino Raiola. Ce dernier connait bien l’Olympique de Marseille, puisqu’il gère également un certain Mario Balotelli, passé quelques mois au club, en 2019. La piste menant au numéro 77 romain tombera à l’eau, si l’appel des Phocéens concernant l’interdiction de recrutement est rejeté.