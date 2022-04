OM : Combien vaut désormais Luis Henrique sur le mercato ?

Quel futur pour l’ailier brésilien de l’OM, Luis Henrique ?

Arrivé à l’OM en septembre 2020, contre une indemnité de 8 millions d’euros, Luis Henrique peine à s’adapter à la Ligue 1. Il faut dire qu’il s’agit d’une étape importante dans la carrière de l’ailier, lui qui n’avait pas connu d’autres championnats que celui brésilien. Passé par Três Passos, puis Botafogo, le joueur avait montré de belles choses dans son pays natal. La transition à la première division française semble prendre plus de temps que voulu, et c’est sa valeur marchande qui en prend un coup.

Le joueur de l’OM a vu sa cote baisser sur le mercato

Evalué à 8 millions d’euros en début de saison selon Transfermarkt, la valorisation de Luis Henrique a diminué de 2 millions d’euros depuis. Le constat est semblable du côté de l’Observatoire du football (CIES), qui l’estime entre 4 et 7 millions d’euros. Chez les Phocéens, l’ailier de 20 ans a signé sur la durée, puisque son contrat court jusqu’en 2025. Il a récemment changé de représentant sportif, en choisissant Mino Raiola pour gérer ses intérêts.

Un départ en vue pour le Brésilien Luis Henrique ?

Durant le dernier mercato hivernal, il avait été question d’un possible prêt du numéro 11 olympien, mais ce changement d’agence pourrait être signe d’un départ plus définitif. La situation du droitier est compliquée, lui qui n’a pas réussi à s’imposer dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Pire, depuis 2022, son temps de jeu s’est même réduit, au point de passer plus de matchs sur le banc que sur le terrain. Les Phocéens possèdent un secteur offensif de qualité, il n’est pas certain que Luis Henrique obtienne beaucoup plus de minutes d’ici la fin de saison.