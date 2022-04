OM : Combien vaut désormais Pau Lopez sur le mercato ?

Pau Lopez est devenu définitivement un joueur de l’OM, au début de cette année 2022.

L’exercice dernier, l’OM avait présenté l’un des pires bilans défensifs du top 10 de Ligue 1. Le club a donc renforcé son secteur arrière, en recrutant plusieurs défenseurs, ainsi qu’un gardien, en la personne de Pau Lopez. D’abord prêté par l’AS Rome avec option d’achat, l’international espagnol s’est engagé définitivement avec les Phocéens, en début janvier, après avoir disputé la barre des 20 matchs joués avec Marseille. Cette clause s’élève à 12 M€, d’après Corriere Dello Sport. Un montant quasiment deux fois inférieur à celui que la Louve avait déboursé, lors du mercato estival 2019, pour l’arracher au Real Betis (23,5 M€). Le numéro 16 est un portier expérimenté, puisqu’il a évolué à Tottenham, ou encore à l’Espanyol Barcelone durant sa carrière.

La valeur marchande du gardien de l’OM a chuté

Arrivé comme le successeur d’Alison Becker, parti à Liverpool un an plus tôt, Pau Lopez n’a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui. Des mauvaises prestations, aussi bien personnelles que collectives, l’ont poussé à partir du championnat italien, l’été dernier. Estimé à 24 M€ en fin 2019, le portier vaut désormais 12 M€, selon Transfermarkt. Un montant inférieur à la valorisation de l’Observatoire du football (CIES), qui fluctue entre 15 et 20 M€. Au début de saison, il possédait un contrat jusqu’en 2024, avec l’AS Rome. Maintenant qu’il est devenu un joueur à part entière du collectif marseillais, son bail s’étend jusqu’en juin 2026.

Pau Lopez 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 Olympien 💙 L’option d’achat de @paulopez_13 a été levée avec son accord à la suite des 20 matchs officiels disputés avec le club ✅

Notre portier sera définitivement transféré au 1er juillet 2022 jusqu’au 30 juin 2026 ✍️ pic.twitter.com/ntvefZrd8U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2022

Pau Lopez est plus efficace qu’il ne l’était avec l’AS Rome

En Italie, malgré un temps de jeu conséquent (76 rencontres disputées en 2 saisons), le gardien de 27 ans a tout de même encaissé 93 buts, pour “seulement” 18 clean sheet. A l’OM, la donne est différente, en même pas un exercice, il présente déjà plus de 10 clean sheet, et les Olympiens font partie des toutes meilleures défenses du championnat. L’Espagnol fait face à la concurrence de Steve Mandanda. Si l’ancien des Spurs a la préférence en Ligue 1, c’est l’international français qui est titulaire en Ligue Europa Conférence. Les deux, qui figurent parmi les 11 gardiens les mieux payés de France, donnent satisfaction à Jorge Sampaoli, en témoignent les résultats de l’équipe.