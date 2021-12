OM : Combien vaut Jordan Amavi sur ce mercato ?

La vie de Jordan Amavi à Marseille est tout sauf un long fleuve tranquille. Il est dans sa quatrième saison contractuelle avec l’OM, il a connu la mise à l’écart sous Rudi Garcia et des moqueries de supporters, aux yeux desquels il est revenu en grâce, aux ordres d’André Villas-Boas. Et voilà que, prolongé au printemps dernier, il n’est plus un premier couteau, dans les choix de son coach, Jorge Sampaoli. Ni un deuxième, d’ailleurs.

Cette saison 2021-22, le latéral droit ne reçoit que des miettes : deux matchs joués à l’extérieur, en Ligue 1. Il se dit donc qu’il pourrait partir cet hiver, sur le mercato, alors que l’Olympique de Marseille, sous encadrement de sa masse salariale et des indemnités sur les transferts par la DNCG, cherche de l’argent frais. Son contrat désormais étendu, élève sa cote sur le marché. Mais sa situation sportive, la réduit inversement.

Le numéro 23 a prolongé jusqu’en 2025 son séjour à Marseille

L’estimation de sa valorisation du moment est sujette à décalage, entre Transfermarkt, à 8 millions d’euros et l’Observatoire du football, qui le donne à moitié moins, entre 2 et 4 millions d’euros. Cela, pour les trois ans et demi de contrat qu’il lui reste jusqu’au mois de juin 2025. En prolongeant en mai dernier, Jordan Amavi a vu son salaire progresser. Pour lui, l’Olympique de Marseille avait payé 10 millions d’euros son recrutement, au club d’Aston Villa, après une saison en prêt. L’indemnité payée a depuis été amortie.