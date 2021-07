OM et Puma lancent le maillot extérieur 2021-22, clin d’oeil à OM fondation [OFFICIEL]

L’OM et Puma dévoilent le maillot extérieur pour la saison 2021-22 des joueurs phocéens.

Equipementier du club, Puma est un peu plus que cela, un soutien engagé avec son partenaire, qui l’accompagne dans différents projets menés. Ici encore, à travers le maillot extérieur 2021-22 de l’OM, dévoilé ce mardi matin ; il y a en toile de fond, un hommage à l’OM Fondation.

Puma appuie son engagement plus large avec l’OM

A cet effet, huit jeunes marseillais, originaires du quartier Frais Vallon ont été choisis, c’est eux qui ont mené toute la partie promotionnelle de la campagne média, accompagnant la révélation de cette pièce, à dominante de bleu, décliné sous toutes les formes de la couleur quand elle se porte sur un maillot de l’OM. Le design en forme de lettre « M », est bien évidemment une référence à la ville et ses habitants derrière leur club. Chaque barre du M est également la représentation de l’un des quatre fondamentaux de la fondation.

Un maillot extérieur 2021-22 avec le M iconique de la Marseille

Avec l’aide de professionnels, les huit jeunes sélectionnés ont contribué au shooting des images, en présence de quelques professionnels du club : Dimitri Payet, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu. Ce maillot extérieur 2021-22 de Puma pour l’OM est proposé en deux versions au grand public : l’une « authentique », qui est à l’identique de celle que porteront les joueurs sur le rectangle vert, en matches officiels et l’autre « replica », moins technique et moins chère. Sortie en points de vente, réseaux spécialisés ou sur les espaces officiels de l’OM et de l’équipementier Puma, à partir de ce 13 juillet.