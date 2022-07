OM, PSG, ASM: Les primes qu’ils peuvent gagner de la Ligue des champions 2022-2023

Les clubs de la Ligue des champions 2022-2023 se partageront un peu plus de 2 milliards d’euros.

Deux c’est sûr, trois peut-être, le nombre de clubs français engagées en Ligue des champions, pour la campagne 2022-2023. Le PSG champion et l’OM en dauphin ont composté leur billet. L’AS Monaco devra passer par des barrages, pour s’inviter dans le top 32 européen, avec la garantie d’une prime de participation de 15,64 millions d’euros. La même que recevront toutes les équipes qualifiées pour la phase de groupes.

Le PSG et l’OM en seront, l’AS Monaco en ballotage

Le prize money de cette édition demeure le même pour l’UEFA, qui changera de formule, à la prochaine version. Au total, un peu plus de 2 milliards d’euros seront distribués, ainsi répartis, à compter du tournoi final : une part commune à tous les clubs, des bonus à la performance en poules puis en éliminatoires, une prime fonction du classement au coefficient, et le dernier poste de revenus, qui dépend des droits de l’audiovisuel, en fonction des pays et du nombre d’équipes engagées ; plus il y en a d’une même nation, moins il y a de revenus pour chacun.

Des dizaines voire une centaine de millions d’euros

A minima du minima, les clubs français ont l’assurance de gagner une trentaine de millions d’euros, dans une configuration à trois équipes, comme l’équivalence environ du Stade Rennais, en 2020-2021. Plus sûrement, le PSG peut espérer dépasser la centaine de millions, s’ils voient les quarts ou mieux. Et au moins la moitié, sinon plus pour l’OM, qui souffre d’un déficit au classement du coefficient, sur les dernières campagnes européennes. Après leur demi-finale de la C4, la saison achevée, les Phocéens seraient très inspirées d’aller loin dans cette C1, pour soigner leur indice futur.

Le détail des primes de la Ligue des champions 2022-2023

Primes de participation

15,64 million d’euros

Classement au coefficient (1 part = 1,137 M€)

32e : 1,137 x 1 = 1,137 M€

31e : 1,137 x 2 = 2,274 M€

30e : 1,137 x 3 = 3,411 M€

…

2e : 1,137 x 31 = 35,247 M€

1er : 1,137 x 32 = 36,384 M€

Primes à la performance

Victoire en phase groupes = 2,8 M€

Match nul = 0,93 M€

Huitième de finale = 9,6 M€

Quart de finale = 10,6 M€

Demi-finale = 12,5 M€

Finale = 15,5 M€

Vainqueur = 4,5 M€