OM, PSG, ASSE, OL… Quels sont les effectifs de L1 qui valent plus cher qu’en début de saison ?

Le collectif du RC Lens est celui qui s’est le plus bonifié, cette saison, selon Transfermarkt.

La fin de saison va permettre de tirer des enseignements de l’exercice qui vient de s’écouler. 2021-2022 n’y échappe pas, puisque ce tableau a pour but de comparer la valeur marchande des collectifs de Ligue 1 entre août 2021, et fin mai 2022. De l’OM, au PSG, en passant par l’ASSE et l’OL, voyons en détails quelles sont les équipes qui sont parvenues à s’apprécier tout au long de la saison, sur la base de données du portail web allemand Transfermarkt, que nous avions prise au départ l’exercice.

Du vert pour la valeur marchande du collectif de l’ASSE

Légèrement plus de la moitié des clubs de Ligue 1 (11/20) enregistre une augmentation dans la valorisation de leurs effectifs. Déjà en tête à la mi-saison, le RC Lens finit à la première place de ce classement, avec un différentiel positif de 35,25 M€. Les Sang et Or devancent l’OGC Nice (+33 M€) et le Stade de Reims (+23,67 M€). De manière assez paradoxale, Saint-Etienne, tout comme le FCGB, constatent une augmentation de l’évaluation de leur équipe sur le mercato, malgré les difficultés rencontrées en championnat.

Les valorisations d’effectif du PSG, de l’OM ou encore de l’OL chutent

S’ils ne se sont pas battus pour le maintien, les Dogues et les Gones ont également connu une saison compliquée. A la différence des Verts et des Girondins, ces deux formations sous-performent massivement dans cet exercice de valorisation, avec des différentiels de -24,3 M€ et -17,9 M€. Cela reste négligeable par rapport à la situation du champion de France, dont l’évaluation d’équipe chute de -90,3 M€. Dans une situation proportionnellement similaire en janvier dernier, les Phocéens sont parvenus à remonter la pente, ne perdant “que” 4,3 M€ de valeur marchande sur leur effectif.

Comparatif de la valeur marchande des effectifs de Ligue 1 entre le début et la fin de saison 2021-2022

Club Valeur marchande en août Valeur marchande en mai Différence RC Lens 83,65 M€ 118,9 M€ + 35,25 M€ OGC Nice 216,45 M€ 249,45 M€ + 33 M€ Stade de Reims 93,98 M€ 117,65 M€ + 23,67 M€ RC Strasbourg Alsace 78,35 M€ 102 M€ + 23,65 M€ Clermont Foot 26,3 M€ 49,95 M€ + 23,65 M€