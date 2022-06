Top 10 des affiches de la saison de Ligue 1 choisies par Amazon

Parmi les 10 rencontres déjà choisies par Amazon, pour la saison prochaine de la Ligue 1, trois se disputeront au stade Vélodrome de l’OM.

A plus d’un mois et demi du début du prochain exercice, la Ligue de Football Professionnelle (LFP) a communiqué le calendrier de la saison 2022-2023. La Ligue 1 reprend ses droits le premier week-end d’août, soit le 7, 8 et 9 août, tandis que la journée ultime se déroulera comme toujours, en multiplex, le samedi 3 juin 2023. De l’OM au PSG, en passant par l’OL et le RC Lens, nous connaissons également le top 10 des affiches choisies par Amazon.

Des duels OM-PSG, OM-OL, et RC Lens-PSG choisis par Amazon

Depuis la saison dernière, le géant américain est devenu l’un des diffuseurs du championnat français. Il n’est pas surprenant de voir que le groupe a opté pour des matchs populaires comme les deux Clasico, les deux Olympico, ainsi que des rencontres mettant Paris en opposition à Lyon, à Lens, ou encore au Stade Rennais, l’une des équipes les plus attractives à regarder jouer. Au total, sept des ces 10 affiches concernent le PSG, la moitié, l’OM et quatre, l’OLympique Lyonnais.

Une saison 2022-2023 marquée par la Coupe du Monde

La répartition de ce top 10 est équilibrée, puisqu’Amazon a choisi cinq rencontres durant la première partie d’exercice (journée 4, 8, 11, 14 et 17), et cinq durant la deuxième partie (journée 19, 22, 25, 29 et 32). Cependant, le Mondial au Qatar se déroulant du 21 novembre au 18 décembre, la Ligue 1 marquera une pause à l’issue de la 15e journée, soit les 11, 12 et 13 novembre prochain.

Les 10 affiches premium de la saison de Ligue 1 2022-2023 à voir sur Amazon

J4 : Paris Saint-Germain – AS Monaco, dimanche 28 août 2022

J8 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 18 septembre 2022

J11 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 16 octobre 2022

J14 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 6 novembre 2022

J17 : RC Lens – Paris Saint-Germain, dimanche 1er janvier 2023

J19 : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain, dimanche 15 janvier 2023

J22 : Olympique de Marseille – OGC Nice, dimanche 5 février 2023

J25 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 26 février 2023

J29 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 2 avril 2023

J32 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 23 avril 2023