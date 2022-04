OM : Puma lance la collection ICONIC pour la fin de saison de l’OM

Mandanda et Payet joue les modèles de la collection ICONIC de Puma.

Équipementier officiel de l’OM depuis 2018, Puma continue d’approfondir ses liens avec le club olympien. Les deux entités collaborent de nouveau sur le lancement d’une collection. Il s’agit d’un nouveau design de la gamme ICONIC. Pour l’occasion, le survêtement MCS, ainsi que d’autres produits de la marque au félin bondissant ont été adaptés aux couleurs marseillaises.

L’équipementier de l’OM lance la collection ICONIC

La gamme comporte deux vestes, deux t-shirts, un sweat, un pantalon, et un short. Dans la même réflexion environnementale que la série de training, les vêtements sont produits en polyester recyclé. Ils se divisent en deux coloris distincts, un pour le staff, et un pour les joueurs. Ces derniers porteront la tenue sur la fin de saison. La collection est disponible sur le site de Puma, et dans les corners officiels du club.

Puma a déjà produit plusieurs autres gammes

Il ne s’agit pas de la seule collection que Puma a lancé, cette saison. La marque allemande s’est distinguée en proposant, à plusieurs reprises, des séries uniques, comme celle pour les pré-matchs des joueurs, ou encore l’édition Héritage, qui reprenait l’esprit de l’OM des années 90. L’équipementier s’investit dans le club phocéen. Une démarche qui corrobore avec la récente prolongation du partenariat avec les Phocéens, jusqu’en 2028.