OM – RC Strasbourg : Qui va se qualifier d’après les bookmakers ?

L’entraîneur marseillais, André Villas Boas a récemment déclaré en conférence de presse qu’il rêve de remporter un trophée avec l’OM, et pourquoi pas la Coupe de France. Cet espoir pourrait commencer à se concrétiser mercredi soir, le club phocéen reçoit à domicile le RC Strasbourg dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une qualification des Marseillais, coté à 1,32 semble acquise d’après les bookmakers. Alors que les Alsaciens ont moins de chances de passer au prochain tour (2,98). Mais attention aux hommes d’AVB car la saison dernière, le club strasbourgeois (surnommé l’OM de l’Est) s’est imposé au Vélodrome, en Coupe de la Ligue, aux tirs aux buts (1-1, 2-4 TAB).

À domicile, l’OM devra se méfier du RC Strasbourg

Une victoire des Olympiens (cotée à 1,73) au terme du temps réglementaire, est jugé bien plus probable qu’un succès des hommes de Thierry Laurey (5,06). Le match nul est évalué à 3,41. Pourtant, à y regarder de plus près, la partie pourrait s’éterniser vers une prolongation, avec un score de parité 1-1, coté à 5,71. À moins que l’OM prenne le dessus dans un match pauvre en buts, et s’impose sur la plus petite des marges 1-0, qui vaut une cote de 5,81. Les bookmakers envisagent également que le club phocéen se mette à l’abri en faisant le break, 2-0 à 6,59. C’est d’ailleurs sur ce score que les deux équipes se sont quittées à la fin de la dernière confrontation, au Vélodrome en Ligue 1.

Benedetto et Germain favoris pour trouver le chemin des filets

Le duo d’attaquants de l’Olympique de Marseille est favori pour trouver le chemin des filets. Dario Benedetto est crédité d’une cote de but à 2,36. C’est un peu plus que son coéquipier Valère Germain, à 2,89. Quant à Dimitri Payet, de retour sur le terrain après sa suspension le week end dernier, un but de sa part paie 2,91 fois la mise. Les Strasbourgeois sont également plusieurs à pouvoir trouver la solution, Ludovic Ajorque est le principal danger, coté à 3,78, suivi de Lebo Mothiba (4,15) et Majeed Waris (4,20). Coup d’envoi ce soir à 21h05, en direct sur Eurosport et France 3.