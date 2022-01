OM : Salaire, contrat ce que Sead Kolasinac a signé avec l’OM

Sead Kolasinac est un joueur de l’OM jusqu’en 2023.

L’Olympique de Marseille agite le mercato de la Ligue 1. Une première recrue – Cédric Bakambu – a été actée, puis Jordan Amavi est reparti à Nice et pour le remplacer, le club phocéen a officialisé, ce mardi soir, l’arrivée du Bosnien Sead Kolasinac, en provenance d’Arsenal. Il ne restait au latéral gauche que six mois de contrat avec les Gunners, il a gagné une saison de plus, en Provence.

Sead Kolasinac s’est engagé jusqu’en 2023 avec l’OM

Sead Kolasinac s’est en effet engagé avec l’OM, sur un contrat plutôt court d’un an et demi, jusqu’au terme du 30 juin 2023. Poussé vers la sortie par la direction londonienne et son ancien coach, Mikel Arteta, l’international bosnien a réduit ses émoluments, pour coller aux moyens financiers des Marseillais ; lesquels, rappelons-le, sont sous contrainte de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), cet hiver.

Un salaire réduit de plus de moitié sur ce qu’il était à Arsenal

Ainsi, selon L’Equipe ce mercredi, Sead Kolasinac devrait avoisiner les 215 000 euros brut mensuels, contre près de deux fois et demi plus, précédemment en Premier League anglaise. Le quotidien sportif précise que le joueur de 28 ans, comme l’autre recrue, Cédric Bakambu, a accepté de boucler sa saison avec une revenu ajusté aux attentes de la DNCG, avant qu’il ne soit augmenté, pour le prochain exercice sportif.