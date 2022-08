OM: Salaire, contrat, ce que Strootman a signé avec le Genoa

Kevin Strootman revient au Genoa, mais cette fois, en deuxième division.

L’OM réalise, cet été, le mercato le plus dépensier de son histoire. Après s’être activé pour recruter, le club olympien devait impérativement dégraisser. Dans ce sens, le milieu de terrain Kevin Strootman a été prêté au Genoa, avec prolongation obligatoire si le club est promu en Serie A, la saison prochaine. Car la formation génoise, où le Néerlandais a déjà évolué entre janvier et juin 2021, a été reléguée en deuxième division italienne.

Strootman à nouveau prêté par l’OM au Genoa

Son transfert à l’OM en provenance de l’AS Rome, à l’été 2018, s’est révélé être un fiasco. Acheté 25 millions d’euros (plus 3 M€ de bonus), Kevin Strootman n’a jamais convaincu sur la Canebière, d’autant plus que son énorme salaire handicape toujours les finances marseillaises, surveillées de près par l’UEFA. Car le milieu de 32 ans est encore sous contrat jusqu’en 2023 mais il ne devrait plus porter le maillot olympien. Lors de son prêt à Cagliari la saison passée, Marseille prenait en charge 70% de son salaire, soit 380 000 euros des 550 000 brut mensuels qu’il touche à l’OM.

L’OM va prendre en charge une partie de son salaire

C’est encore, a minima selon L’Equipe, la part qu’assumera cette saison le Genoa, contraint à revoir ses ambitions financières et sportive à la baisse, avec la relégation. Pour la saison 2020-2021, l’international néerlandais (46 sélections) était le joueur le mieux payé de l’OM. Encore 10 mois à assumer une partie de ses émoluments et Kevin Strootman ne sera plus un poids pour Marseille.