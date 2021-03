OM : Un demi-million d’€, le but de Valère Germain sous le maillot de l’OM

Valère Germain vit très probablement ses derniers mois sous le maillot de l’OM.

La comparaison ne vaut que pour partie, Valère Germain est moins un échec pour l’Olympique de Marseille, que Kostantinos Mitroglou avant lui. Parce que d’une part, l’attaquant français joue plus sous le maillot phocéen et qu’au bout du compte, il coûte moins en salaires et en primes. Reste que le Grec a trouvé une sortie cet hiver, pas Germain qui termine son contrat et s’en ira très certainement, à son terme, au matin du 1er juillet.

Valère Germain a trouvé 29 fois le chemin des filets avec l’OM

C’est que l’ancien Niçois et Monégasque gagne près de 330 000 euros brut mensuels, indépendamment des primes associées. Il a signé, en 2017, en provenance de l’ASM, un contrat de quatre saisons qui lui aura rapporté au global, 15,84 millions d’euros en part fixe. Il a pris part à 146 rencontres, toutes compétitions confondues, mais son temps de jeu se réduit depuis les deux premiers exercices. Sur ces trois ans trois quarts déjà consommés par le joueur de 30 ans, il a trouvé 29 fois le chemin des filets, dont plus de la moitié sur la seule première saison.

Plus d’un demi-million d’euros l’équivalence d’un but de sa part

Vingt-neuf buts à 15 840 000 d’euros de salaire, cela donne une équivalence de 546 206 euros le coût d’une réalisation de sa part pour l’OM. Même Kylian Mbappé au PSG, qui gagne pourtant en une saison (près de 20 M€ brut), plus que Valère Germain sur les quatre ans, arrive à un ratio proche (700k€). Ceci dit, Valère Germain s’en tire à meilleur compte sur cet aspect là, que son ancien compère Kostas Mitroglou. Ou, puisqu’est évoque le rival PSG, l’ex-attaquant espagnol Jesé Rodriguez. A la différence notable qu’eux ne sont pas allés au bout de leurs contrats respectifs.