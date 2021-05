OM : Vague de départs de followers pour le Marseillais le plus suivi sur les réseaux

En ce moment, Yuto Nagatomo perd des followers sur les réseaux sociaux

Avec une popularité et un soutien énorme des supporters japonais, Yuto Nagatomo, est arrivé à l’OM à la fin du mois d’août dernier avec, dans ses bagages, la qualité d’être le joueur phocéen le plus suivi sur internet. L’ancien interiste, avec ses 3 millions d’abonnés cumulés sur l’ensemble de ses différents réseaux sociaux, est également le Marseillais possédant le plus de contrats de sponsoring personnels. Malheureusement pour lui, il fait face aujourd’hui à une vague de départ de ses followers.

Une perte de followers caractéristique d’une baisse de popularité pour le joueur de l’OM

Il est, devant Florian Thauvin lui aussi en proie à un quota de départs supérieur au nouveaux abonnés, selon un classement réalisé par Hookit. Sur le mois d’avril dernier, la plateforme de marketing en ligne relève une perte de 14 600 followers sur les réseaux sociaux du latéral nippon, dont une majorité enregistrés sur Twitter (-4 800 followers) et le reste entre Facebook(-239) et Instagram (-9 600).

Le latéral nippon ne sera pas retenu par les dirigeants marseillais

En plus de sa popularité régressive, Nagatomo ne semble pas avoir convaincu cette saison chez les pensionnaires du Vélodrome. Ace point qu’il pourrait les quitter, au terme de cet exercice. Arrivé au mercato estival dernier pour un contrat d’un an seulement, dans le but principal d’occuper le poste de doublure d’Amavi, les blessures de ce dernier cette saison ont tout de même permis au latéral gauche de 34 ans d’être titularisé à 22 reprises. Cependant, ses performances ayant souvent été en demi-teinte, cela expliquerait sa baisse de followers, ainsi que la volonté de la direction phocéenne de le remplacer par un profil plus jeune.