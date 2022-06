Piqué et Shakira, dans la maison à 5 M€ qu’ils vont devoir partager

Que vont faire Shakira et Gérard Piqué avec la maison dans laquelle ils ont passé de nombreuses années, jusqu’à leur séparation.

Piqué et Shakira sont respectivement deux figures emblématiques du monde du football et de la musique. Si pendant plus de dix ans, ils sont apparus en tant que conjoints, cela n’est plus le cas désormais. En début de mois, ils ont annoncé leur séparation dans un communiqué commun. Parmi les nombreux biens que le couple a en sa possession, il y a cette maison barcelonaise de 1 500 m² habitables, située non loin du Camp Nou, achetée pour 5 millions d’euros en 2015.

L’impressionnante maison de Piqué et Shakira d’une valeur de 5M€

C’est sur une demeure de l’avenue Pearson, un quartier huppé perché sur les hauteurs de Barcelone, que le couple avait jeté son dévolu. La villa est à la mesure de la notoriété du couple : immense, avec 7 chambres, 2 cuisines, plusieurs salons éclairés, ainsi que des espaces de divertissement, comme une salle de cinéma ou une salle de jeu où trône un billard. Le défenseur et la chanteuse avaient également l’opportunité de rester en bonne forme physique grâce à leur salle de gym.

Le couple va devoir quitter leur demeure située à Barcelone

Si l’intérieur est luxueux, il en est de même pour l’extérieur de la villa. Cette dernière est dotée d’une piscine avec cascade, d’un jardin immense, le tout donnant une vue imprenable sur la cité catalane. Malheureusement pour la famille, toutes les bonnes choses ont une fin, et la relation entre Piqué et Shakira, dont la fortune est colossale, semble toucher à sa fin. Cependant, il ne s’agit pas du seul bien immobilier que l’ex-couple possédait, puisque la Colombienne aurait une propriété aux Etats-Unis.