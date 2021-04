Poisson d’avril 2021 en direct : Les canulars sportifs du jour

Gare à ce que vous lirez ce 1er avril. Il se peut que tout ne soit pas juste…

Ne croyez pas tous ce que vous lirez. A tout le moins, pas aujourd’hui, car ce jeudi et le jour du Poisson d’avril 2021 en direct ici, pour suivre les canulars du monde sportif, en fil rouge de l’actualité. En commençant, une fois n’est pas coutume, par nôtre rédac’ à Sportune, avec tout un sujet consacré, au Rodez Aveyron Football, à Cristiano Ronaldo et Zidane. Relevons aussi le sujet très inspiré de l’ami Bruno Fraioli pour le Sportbusiness.club. Et tous les autres, que nous ajouterons au fil de la journée.

Si des poissons nous échappent, n’hésitez pas à nous les indiquer, en commentaires de ce sujet.

Poisson d’avril 2021 en direct : le fil info

00h00 : L’UEFA suspend toutes ses rencontres européennes pendant un mois.

La fausse info à lire icihttps://twitter.com/MasterFoot__/status/1377393949413830657

7h00 : Le stade la Meinau bientôt sous patronyme Red Bull. Planète Racing explique, comment du transfert de Simakan à Leipzig, le RC Strasbourg va céder les droits de son stade à un partenaire titre, dans le cadre du naming.

La fausse info à lire ici

7h30 : Le Red Star innove, le club de Saint Ouen va devenir le premier à tester le football hologramique, en diffusant en 3D les images des rencontres ailleurs que dans son stade Bauer.

La fausse info à lire ici

7h55 : Cristiano Ronaldo qui rachète le Rodez Aveyron Football par l’entremise de Zidane dans l’actionnariat du club, c’est l’exclu du jour signée de Sportune.

La fausse info à lire ici

9h06 : Le FC Metz rebaptisé, par le truchement de sa si sympathique mascotte, Grayou. Le club lorrain devient de fait le Football Club de Grayou, mais il conserve son historique couleur grenat.

La fausse info à lire ici